Trasporto scolastico per alunni con disabilità ad Agropoli: ok al servizio per il prossimo anno

La Giunta Comunale di Agropoli ha recentemente dato il via libera al servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità per l’anno scolastico 2024-2025. La decisione è stata motivata dalla necessità di garantire l’accesso alla scuola per tutti gli studenti, in conformità con le normative vigenti che tutelano i diritti delle persone diversamente abili.

Il provvedimento

La delibera, proposta dal Sindaco Roberto Mutalipassi e dall’Assessore alle Politiche Sociali Maria Giovanna D’Arienzo, sottolinea l’importanza di facilitare il diritto allo studio per gli alunni con disabilità. Secondo la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, i Comuni sono obbligati a fornire modalità di trasporto per le persone disabili che non possono utilizzare i mezzi pubblici. La Giunta ha quindi deciso di continuare a garantire questo servizio attraverso l’affidamento a ditte specializzate, poiché il Comune non dispone attualmente di mezzi e personale adeguati.

Per il servizio di trasporto scolastico, è stata prevista una spesa di € 22.000, già iscritta nel bilancio corrente. La procedura di selezione del contraente sarà aperta a tutti gli operatori economici qualificati, con l’intento di massimizzare la partecipazione attraverso un avviso pubblico.