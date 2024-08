Capaccio Paestum, auto a fuoco: paura per due persone

Momenti di paura questa mattina lungo la strada provinciale che collega Paestum con Capaccio Capoluogo. Un’auto, infatti, è andata improvvisamente a fuoco. Due le persone a bordo che si sono immediatamente rese conto di quanto stava accadendo vedendo del fumo fuoriuscire dal vano motore.

Auto a fuoco, i soccorsi

Entrambi sono riusciti a fermare la vettura e ad uscire dall’abitacolo. Successivamente è scattato l’allarme ai vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che sono immediatamente intervenuti sul posto domando le fiamme che si sono parzialmente estese anche ad un terreno circostante.

Da comprendere le cause che hanno determinato il rogo. Per fortuna l’incidente si è concluso con tanta paura me nessun ferito.