Salernitana: stasera esordio in Coppa Italia con lo Spezia

Comincia a fare sul serio stasera la Salernitana, chiamata alla prima ufficiale con lo Spezia. Si inizia con la Coppa Italia che chiude di lunedì la quattro giorni dedicata ai trentaduesimi. Nella manifestazione nazionale, che vede in programma oggi anche Frosinone-Pisa, Lecce-Mantova, e Cagliari-Carrarese, tante come di consueto le sorprese.

Coppa Italia iniziata con diverse “sorprese”

A salutare la Coppa Italia, infatti, è stata subito la Juve Stabia, formazione di B, estromessa dall’Avellino, squadra di C. Anche le neopromosse nella massima serie, ovvero, Parma, Venezia e Como hanno visto arrestare la propria corsa nella coppa. Monza e Napoli, invece, sono state vincenti solo ai calcio di rigore contro Sudtirol e Modena, team della cadetteria.

Salernitana: stasera in campo Dia e gli altri calciatori in uscita?

Ritornando alle questioni di casa Salernitana in vista della sfida delle 20:45 allo stadio Arechi c’è l’Udinese sullo sfondo, ad aspettare la vincente tra campani e liguri ai sedicesimi. Convocati i vari Dia, dato da radio mercato ad un passo dalla Lazio, Lassana Coulibaly, in orbita Lecce, Daniliuc, corteggiato dal Torino, e Bradaric, accostato al Cagliari.

Per mister Martusciello, dopo settimane di lavoro con tanti calciatori con la valigia in mano, la possibilità di strappare qualche consenso alla tifoseria. Tifoseria delusa per la campagna acquisti sino ad ora deficitaria, vista anche la possibile partenza di altri elementi importanti attualmente in rosa.

Con lo Spezia indicazioni importanti in vista dell’esordio in Serie B

Inoltre per l’ex allenatore dell’Empoli dopo un precampionato avaro di test, considerando le sole amichevoli con i dilettanti del Delfino Pescara, i greci del Volos, il Bari ed il Picerno, la possibilità di valutare concretamente la condizione del suo undici sia sul piano atletico che su quello dell’intesa in campo. Sabato, infatti, c’è lo start della Serie B con il Cittadella atteso all’Arechi. Prima del calcio d’inizio del match di Coppa Italia contro lo Spezia di stasera verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Gerardo Salvucci, magazziniere dei granata scomparso prematuramente circa due mesi fa.