Dighe di Casalbuono e Montesano: pubblicata relazione conclusiva

Pubblicata la relazione conclusiva del Responsabile del Dibattito Pubblico sulle dighe di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana.

Cosa emerge dalla relazione

È stata pubblicata la Relazione Conclusiva dell’ing. Gennaro Mosca, responsabile del Dibattito Pubblico, disponibile sui siti del Consorzio e del Dibattito Pubblico. Nella Relazione l’ing. Mosca ha espresso una valutazione sull’andamento e sull’efficacia del dibattito, evidenziando che il dibattito si è svolto in modo prevalentemente sereno e costruttivo, con una quantità significativa di contributi acquisiti, dimostrando un confronto appropriato all’importanza dei temi trattati.

I soggetti interessati hanno elaborato idee progettuali alternative, affidandosi a esperti e fornendo osservazioni, critiche, suggerimenti e domande, grazie anche alla chiarezza della “Relazione di progetto” elaborata dal proponente.

Il dibattito ha pienamente raggiunto l’obiettivo di informare i soggetti interessati dell’idea progettuale, come attestato dalla significativa partecipazione ed ha permesso a tutti i partecipanti di esprimere il proprio giudizio di approvazione, rifiuto o interlocutorio sul progetto, sostenuto da un buon livello di argomentazione, nonostante la complessità degli argomenti.

Il procedimento ha prodotto un confronto efficace e sereno tra gli attori, favorendo lo scambio di posizioni e punti di vista. Nonostante la trattazione esaustiva delle problematiche poste, alcune questioni sono rimaste aperte. L’incompletezza della trattazione non è dovuta alla volontà del proponente, ma all’indeterminatezza della fase progettuale e alla complessità della materia.

In conclusione, per alcune problematiche emerse, si è verificata una sinergia negativa di condizioni indipendenti dalla volontà del proponente, che non ha permesso di soddisfare pienamente le aspettative riguardanti il fine in esame.