Metrò del Mare al via: partiti i collegamenti da Salerno al Cilento

Questa mattina ha preso il via il Metrò del Mare, il servizio di traghetti che collegherà via mare Salerno con le principali località cilentane.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania, ha come obiettivo quello di facilitare gli spostamenti e di decongestionare le strade, soprattutto durante il periodo estivo quando il Cilento è una delle mete turistiche più gettonate della Campania.

Metrò del Mare, fermate e orari

Il servizio sarà gestito dalla compagnia marittima Alicost e prevede due linee:

Linea 1: Salerno (molo Manfredi) – Agropoli – San Marco – Amalfi – Positano (dal lunedì al venerdì)

Salerno (molo Manfredi) – Agropoli – San Marco – Amalfi – Positano (dal lunedì al venerdì) Linea 2: Salerno (molo Manfredi) – Agropoli – San Marco – Acciaroli – Casal Velino – Pisciotta – Palinuro – Camerota (sabato e domenica)

La Linea 1 partirà da Salerno alle 7.45 e tornerà alle 17.00. Le fermate ad Agropoli e San Marco saranno effettuate sia all’andata che al ritorno, mentre le fermate ad Amalfi e Positano saranno effettuate solo all’andata.

La Linea 2 partirà da Salerno alle 8.00 e tornerà alle 20.15. Le fermate ad Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino e Pisciotta saranno effettuate sia all’andata che al ritorno, mentre la fermata a Palinuro sarà effettuata solo all’andata e la fermata a Camerota solo al ritorno.

Questa mattina alcune decine di passeggeri sono partiti da Salerno alla volta delle località del Cilento. Non sono mancati disagi come a Casal Velino e Pisciotta, dove il Metrò non ha potuto far sosta.