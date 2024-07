Il Sindaco rassicura i tifosi: l’Agropoli parteciperà al prossimo campionato

Il sindaco Roberto Mutalipassi intervenuto ai nostri microfoni, in occasione della cerimonia di apertura del Beach Soccer ad Agropoli, ha rassicurato i tifosi che invocavano a gran voce novità sulle vicissitudini della società Agropolese; il primo cittadino ha confermato che l’Us Agropoli ha effettuato l’iscrizione per il prossimo campionato di Eccellenza, dando continuità alla propria matricola storica che vanta 103 anni, inoltre il Sindaco ha risposto anche alle parole del più volte citato imprenditore Agropolese Costabile Mondelli, non ponendo alcun veto alla possibilità di intavolare una trattativa anche con quest’ultimo.

Sempre Mutalipassi ha detto di voler dare priorità agli investitori storici della società Agropolese, i quali sapranno sicuramente come risollevare ancora una volta le sorti dell’ Us Agropoli.

A poco più di un mese dall’inizio del campionato, il futuro dell’Agropoli acquisisce qualche sicurezza in più, ma i dubbi sull’allestimento della società che possa gettare base solide per una continuità anche in futuro permangono.