Salvitelle: ignoti mettono in strada grossi massi e tolgono le griglie di un tombino per danneggiare le auto. La denuncia della sindaca Scelza

“E’ ’stata danneggiata, deturpata e rimossa una grata, ed inoltre sono stati posizionati dei massi sulla carreggiata ed in prossimità di una curva”. E’ quanto denuncia sulla sua pagina social la sindaca di Salvitelle, Maria Antonietta Scelza. I fatti si sono verificati nei pressi di una strada comunale, sotto via San Giorgio che è la strada comunale che immette sulla SP341 Salvitelle/Caggiano, di fronte alla strada comunale Ciamaglione.

“Le pietre, spiega la Scelza, sono state rimosse e la grata riposizionata, anche se è danneggiata, quindi si pregano i signori automobilisti di procedere con cautela, per evitare che qualcuno si possa far male seriamente. Frattanto è stato reso edotto l’Ufficio Tecnico, il quale sta procedendo con gli atti consequenziali. Si ringraziano i Gentili cittadini che con grande senso civico ci hanno avvisati, ed il Consigliere Armando Perretta ed il già dipendente Pasquale Scelza, che hanno rimosso i massi, hanno ritrovato la griglia che era stata buttata in un terreno e l’hanno momentaneamente rimessa a posto.

Questi “giochi”, scrive adirata la prima cittadina, sono proibiti dalla Legge ed inoltre sono molto pericolosi, qualcuno si sarebbe potuto far male. Invito i cittadini a segnalare ogni tipo di situazione analoga a questa”.