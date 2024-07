Un gemellaggio in onore di Sant’Anna unisce le comunità di Monte San Giacomo e Caserta

Presso il Santuario diocesano di Caserta, si è svolta una Santa Messa per rinsaldare il legame di fede legato alla figura di Sant’Anna tra le comunità di Monte San Giacomo e di Caserta. La delegazione di Monte San Giacomo, composta dal parroco don Vincenzo Gallo, dalla Sindaca Angela D’Alto e dal vicesindaco Antonio Caporrino, è stata accolta dal Rettore del Santuario di Caserta, don Andrea Campanile, e dal consigliere comunale, Pasquale Antonucci.

“La devozione a Sant’Anna e la proposta di averla come compatrone della Regione Campania ha permesso la nostra amicizia e il ritrovarci insieme per oggi per vivere questa Eucarestia e la nostra fraternità ha rimarcato don Vincenzo Gallo nel corso della funzione religiosa. La delegazione valdianese è stata accolta con entusiasmo ed a visitato la Reggia di Caserta e la sede di Casa Rut, con la promessa di un nuovo incontro, questa volta a Monte San Giacomo per ospitare la delegazione casertana e completare il gemellaggio.