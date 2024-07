Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia, Pro Loco di Sacco e Roscigno insieme per promuovere il territorio

Il prossimo 14 luglio, in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia, le Pro Loco di Sacco e di Roscigno in collaborazione con l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), si uniranno per l’iniziativa organizzata congiuntamente e mirata alla promozione e alla conoscenza del territorio.

Ecco i dettagli sull’escursione

“Escursione Sacco-Roscigno” è stato denominato così l’evento promosso dai due gruppi e il nome dice tutto sull’iniziativa che prevede proprio una vera escursione che inizierà alle 7:00 del mattino e continuerà fino alle 13:30.

Qui le informazioni utili per partecipare

I partecipanti si incontreranno a Sacco, in piazza Nicola Monaco e partiranno insieme per la Sorgente del Sammaro per poi proseguire verso Roscigno Vecchia. Dopo un momento conviviale prenderanno parte al convegno/dibattito con a tema “Il ruolo delle Pro Loco e i problemi del territorio” per poi rientrare.

Per ulteriori informazioni e per prendere parte all’escursione ci si dovrà rivolgere ad uno dei seguenti numeri:

3209679423 – 338414779.