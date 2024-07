Roscigno, il sindaco Palmieri sottolinea l’importanza del presidio dei Vigili del Fuoco nelle aree interne

L’episodio, accaduto stamani, dell’incendio di una Fiat Panda a Sacco, fortunatamente senza conseguenze per il proprietario della vettura e su cui sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Roscigno, mette in risalto l’importanza della presenza e la grande utilità di un presidio dei caschi rossi nel territorio della Valle del Calore e degli Alburni.



“I Vigili del Fuoco – sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri – svolgono un ruolo cruciale nelle aree interne, che spesso comprendono zone rurali, montane o comunque distanti dai grandi centri urbani e rappresentano una risorsa indispensabile non solo per la protezione contro gli incendi, ma anche per una vasta gamma di servizi di emergenza e supporto alla comunità. La loro presenza garantisce maggiore sicurezza, prevenzione e resilienza per le comunità isolate e rurali”.