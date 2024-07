Calcio: Gelbison e Santa Maria proseguono la campagna acquisti

Dopo l’annuncio del nuovo allenatore, Domenico Giampà, la Gelbison continua la campagna acquisti. In terra cilentana è arrivato l’attaccante Isaac Prado. Brasiliano classe 95, è cresciuto nel settore giovanile del Botafogo ed ha militato in passato nel Corinthias, São Caetano, Portoguesa e Matonense. L’atleta ha chiuso l’ultima stagione calcistica nell’FC Matera, in precedenza ha indossato anche la maglia del Lavello e del Gravina.

Prado può giocare da prima o seconda punta. È ambidestro ed è dotato di una buona tecnica individuale e di elevazione.

“Questa rossoblù è una maglia ricca di storia e sicuramente sarà un onore indossarla. È bastato veramente pochissimo a convincermi viste le ambizioni della società. Impegno, dedizione nel lavoro e fame, non devono mancare mai”. Sono queste le prime parole in rossoblù del neo calciatore.

Continua il mercato della Polisportiva Santa Maria

In casa Santa Maria, quest’anno chiamata ad affrontare il campionato di Eccellenza, la rosa è già completa ma la società ha scelto di annunciare un calciatore al giorno. L’ultimo contratto firmato è quello di Domenico Strianese. Il centrocampista classe 1998 ha vestito la maglia del Buccino, in Eccellenza, e prima ancora ha giocato con Campobasso e Real Aversa in serie D. E’ cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia, con cui vanta anche una presenza in Coppa Serie C.

“Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura e di mettermi a disposizione di staff tecnico e compagni – commenta Strianese – Ho sempre sentito parlare bene di questa piazza e di questa società, ragion per cui non ho esitato ad accettare la proposta di difendere questi colori”.