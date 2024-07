Campania, piano di investimenti di Anas nel Cilento: oltre 30milioni di euro per lavori di manutenzione per strade statali

Prosegue il piano di investimenti di Anas per la manutenzione delle strade statali nel Cilento, per un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro.

In particolare, lungo la strada statale 18VAR “Cilentana” avanza l’intervento di manutenzione programmata su sette viadotti nel salernitano – avviato lo scorso 11 giugno, per un investimento complessivo di 7,5 milioni di euro – che ad oggi riguarda i viadotti ‘Cerretta’ e ‘Cavaliere’ nel territorio comunale di Roccagloriosa, con attivazione del restringimento della carreggiata in direzione nord tra il km 165,800 ed il km 167,000.

Le lavorazioni principali consistono nella integrazione e sostituzione di nuove barriere di sicurezza stradali, previa demolizione e ricostruzione dei cordoli porta-barriera.

L’intervento complessivo interesserà, in fasi successive, anche i viadotti ‘Cardillo’, ‘Cerrina’, ‘Taviano I’, ‘Taviano II’ e ‘Riconte’, tra i territori comunali di Prignano Cilento e Castelnuovo Cilento.

Anche in relazione alla esecuzione di tali lavorazioni ed all’avvio di altre attività inserite nella programmazione di Anas in favore della SS18VAR “Cilentana”, lungo alcuni tratti dell’arteria stradale (per circa 26km sui 77 di lunghezza complessiva) è stato attivato, in via provvisoria, il limite di velocità di 50km/h.

Nel corso di questa settimana, inoltre, verrà avviata la cantierizzazione (anche in questo caso, con restringimento della carreggiata) per l’avvio dei lavori di manutenzione programmata lungo il viadotto ‘Santolia II’, al km 12,570 della SS517VAR “Bussentina”, nel territorio comunale di Caselle in Pittari (SA), per un investimento complessivo di oltre 2,6 milioni di euro.

Nel dettaglio, si procederà alla realizzazione di un bypass provvisorio quale percorso alternativo per la circolazione durante i successivi lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto.

Tra gli altri principali interventi di manutenzione nel Cilento procedono anche quelli sui viadotti ‘Ficarola’, ‘Massa Vetere’ e ‘Calibri’ lungo la SS19ter “Dorsale Aulettese” per un investimento complessivo di 11 milioni di euro e sono in fase di avvio, tra gli altri, – superato il periodo estivo – nuovi lavori per il potenziamento della SS19 “delle Calabrie”, 18 “Tirrena Inferiore” (con l’esecuzione delle attivitàper il ripristino ed integrazione di reti e barriere paramassi, per un investimento complessivo di 3 milioni di euro) e 166 “degli Alburni”.

La realizzazione delle attività di manutenzione permette di incrementare gli standard di sicurezza e percorribilità delle intere arterie stradali.