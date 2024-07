Aquara, patto di amicizia con i comuni di San Lucido e Pietradefusi nel segno di San Lucido

Il Comune di Aquara, guidato dal sindaco Antonio Marino, intende procedere alla sottoscrizione del Patto di Amicizia con i comuni di Pietradefusi (AV) e San Lucido(CS), nello spirito di una reciproca proficua collaborazione, sulla base del legame di comune devozione intorno alla figura di San Lucido.

L’iniziativa

La devozione a San Lucido, rappresenta un fattore comune per le tre Comunità di Aquara, Pietradefusi e di San Lucido, richiamando i valori fondamentali per ogni individuo, quali l’uguaglianza e la solidarietà nello sforzo collettivo, la sacralità della vita, del suo scorrere, del suo divenire, del raggiungere collettivamente obiettivi di sviluppo e di crescita. L’Amministrazione Comunale punta così di predisporre ogni iniziativa utile al consolidamento del rapporto tra i tre Comuni ,al fine di instaurare legami di permanente amicizia e rapporti di interscambio socio-culturale.

IL 28 luglio la cerimonia ufficiale

La cerimonia ufficiale con la sottoscrizione del Patto di Amicizia, avrà luogo in Aquara, il 28 luglio 2024, alla presenza anche delle Autorità religiose ,in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Lucido. Un primo incontro formale si è tenuto lo scorso 11 maggio a San Lucido di Cosenza, a cui ha partecipato una delegazione del Comune di Aquara tra consiglieri comunali e concittadini guidati dal sindaco Marino.

“Come è a tutti noto stiamo ponendo le basi per questo patto di Amicizia con i Comuni di Pietradefusi e San Lucido. Li abbiamo invitati per il giorno 27 luglio per sottoscrivere ufficialmente il patto condiviso con gli altri due comuni che grazie a noi metteranno nel programma religioso la processione di San Lucido. C’è in programma anche di andare a Praga dove nella Cattedrale ci sono le reliquie di San Lucido”,così il sindaco Antonio Marino.