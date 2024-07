Castel San Lorenzo, conto alla rovescia per la III edizione della “Corsa del Vino”: unica gara inserita nel calendario regionale FIDAL

Castel San Lorenzo, noto per essere il “paese del vino” si prepara alla gara podistica denominata proprio “Corsa del Vino”. L’evento sportivo è giunto alla sua III edizione e si caratterizza per essere stato inserito nel calendario regionale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). L’evento chiuderà il ricco calendario di eventi estivi di Castel San Lorenzo ed è stato fissato per il prossimo 29 settembre.

La corsa inizierà al mattino, alle ore 10:00. Per tutte le informazioni ci si potrà rivolgere all’ “Atletica Sporting Calore” di Roccadaspide, al Comune di Castel San Lorenzo e al Forum dei Giovani di Castel San Lorenzo.

“Al fine di non ingenerare equivoci, in ragione di manifestazioni organizzate da altri organismo con denominazioni suggerite, se non addirittura plagiate, dell’evento sportivo “III Edizione della Corsa del Vino”, preciso che si tratta dell’unica manifestazione inserita nel calendario regionale FIDAL” ha fatto sapere il sindaco, Giuseppe Scorza, sottolineando l’importanza dell’evento.