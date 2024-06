Salerno, De Luca sull’economia campana: “Luci e ombre. Bene decontribuzione per le aziende del Sud

“Il polso dell’economia” è l’incontro dedicato alla situazione economica della Campania che si è svolto, questa mattina, nel Palazzo di Città di Salerno nell’ambito della terza tappa di “In Viaggio con la Banca d’Italia”, l’iniziativa itinerante della banca centrale per diffondere la cultura finanziaria, far conoscere le proprie funzioni e dialogare con i cittadini, le imprese e le istituzioni. Tra i relatori dell’evento, che ha visto in prima linea diversi esperti, imprenditori, istituzioni e università anche il presidente della Regione Campania che, sull’economia regionale, ha parlato di una situazione “contraddittoria”.

Il presidente della regione Campania ha poi commentato il via libera della Commissione Ue alla proroga, fino al 31 dicembre 2024, della Decontribuzione Sud, la misura in scadenza a fine mese con cui si incentivano, attraverso un esonero contributivo, i rapporti di lavoro dipendenti per le aziende con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. “Una buona notizia” per il governatore De Luca, che aggiunge “speriamo non sia una notizia propagandistica”.