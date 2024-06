Dramma a Santa Marina: anziano cade in un terreno e muore

Dramma a Santa Marina: 94enne del posto perde la vita in un terreno di sua proprietà a causa di una rovinosa caduta. Il triste eposidio si è consumato nel pomeriggio di oggi quando l’uomo si era recato nel terreno alla ricerca di una capretta smarrita. Un eposodio che pare gli sia costata la vita.

Cade in un terreno e perde la vita

L’uomo, nel tentativo di recuperare l’animale, probabilmente è scivolato ed ha battuto la testa sul terreno. Una caduta rovinosa che non gli ha lasciato scampo.

Il 94enne infatti è deceduto subito dopo. A dare l’allarme la moglie e i parenti che non vedendolo rientrare hanno attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri e della Stazione di Vibonati. Necessario anche l’arrivo dei Sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Subito dopo si è proceduto con l’esame esterno che ha stabilito le cause del decesso. La notizia subito si è diffusa in paese. Sconvolta l’intera comunità di Santa Marina.