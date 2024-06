Torre Orsaia, celebrata la giornata del rifugiato: testimonianze e divertimento

Integrazione, aggregazione e inclusione, valori imprescindibili per una convivenza pacifica e per una lotta a qualsiasi forma di discriminazione. Come ribadito con forza giovedì 20 Giugno a Torre Orsaia in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.

Un momento di festa ma anche di riflessione organizzato dal SAI di Torre Orsaia, gestito dal consorzio La Rada, in collaborazione con l’ amministrazione locale, che ha visto come protagonisti le diverse famiglie dei rifugiati accolte negli anni ma anche tanti giovani.