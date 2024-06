Salerno: perde il controllo dell’auto e finisce contro la vetrina di un negozio

Incidente stanotte a Salerno in via Trento, 111. Subito dopo le 4:00 un automobile ha perso il controllo e, dopo aver divelto diversi dissuasori presenti sul marciapiede, ha terminato la sua corsa finendo nella vetrina di un negozio di abbigliamento.

I Vigili del Fuoco di Salerno sono immediatamente intervenuti per estrarre l’autista lievemente ferito dell’abitacolo e affidarlo alle cure del 118.

La Polizia presente sul posto per le verifiche e i rilievi del caso. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi considerato anche l’orario in cui è avvenuto il sinistro.