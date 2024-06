Casal Velino: la Cappella di San Matteo ospita la troupe Rai

Nella mattina di ieri, la Cappella di San Matteo a Casal Velino Marina, ha aperto le sue porte alla troupe della trasmissione “A sua immagine“, in onda su RAI 1, per realizzare un servizio televisivo dedicato alla Traslazione della Reliquia di San Matteo Apostolo.

Ad accogliere la troupe, composta dal giornalista Paolo Balduzzi e dal suo team, sono stati Alfonso Grieco, presidente del gruppo di Preghiera “I Fedeli di San Matteo” e il parroco della parrocchia, Don Pietro Sacco. Alfonso Grieco ha introdotto gli ospiti nella storia e nel significato della reliquia, mentre Don Pietro Sacco ha offerto una prospettiva spirituale sull’importanza di San Matteo per la comunità religiosa.

Il servizio, che andrà in onda in una puntata del prossimo luglio, promette di offrire un approfondimento affascinante su uno dei momenti più significativi per i fedeli della parrocchia. La Traslazione della Reliquia di San Matteo Apostolo è un evento di grande rilevanza.