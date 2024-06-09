Elezioni 2024, alle 12 affluenza alle comunali al di sotto del 40%

Redazione Infocilento
Elezioni comunali

Affluenza al 37% nei comuni salernitani chiamati a rinnovare il consiglio comunale e ad eleggere i propri sindaci. Solo in pochi comuni si sfiora il 50%. Il dato è relativo alle ore 12. Si vota fino alle 23:00

Per le elezioni europee, invece, il dato è del 24%. Di seguito l’affluenza nei comuni in cui si vota per le amministrative:

 
Sezioni		Sabato
% ore 23		Domenica
% ore 12
SALERNO237 su 23723,2937,40
ASCEA9 su 923,5436,52
ATRANI1 su 120,5738,83
AULETTA2 su 219,5330,79
BARONISSI 17 su 1725,3038,69
BELLIZZI10 su 1032,8547,32
BELLOSGUARDO1 su 133,7548,76
CAGGIANO3 su 315,7830,41
CAMPORA1 su 113,6124,43
CAPACCIO PAESTUM 20 su 2024,4939,07
CASALBUONO2 su 227,7544,51
CASALETTO SPARTANO3 su 315,8729,82
CASELLE IN PITTARI2 su 222,4838,48
CASTELNUOVO CILENTO4 su 425,3040,71
CASTELNUOVO DI CONZA2 su 23,596,97
CASTIGLIONE DEL GENOVESI2 su 226,0137,62
CUCCARO VETERE1 su 122,8143,42
FELITTO2 su 219,9234,11
FURORE1 su 132,1449,48
FUTANI3 su 319,7233,91
GIOI2 su 222,8336,89
LAUREANA CILENTO2 su 222,4735,32
MINORI3 su 328,9845,04
MONTANO ANTILIA3 su 311,9222,88
MONTECORVINO PUGLIANO10 su 1025,4641,31
MORIGERATI2 su 29,1413,52
NOCERA SUPERIORE 20 su 2025,7140,75
OLIVETO CITRA4 su 423,8736,31
OMIGNANO2 su 223,5242,99
OTTATI1 su 141,5558,65
PERDIFUMO3 su 316,0930,19
RICIGLIANO1 su 142,6764,29
ROFRANO3 su 314,0923,76
SALA CONSILINA13 su 1318,5729,82
SALENTO3 su 330,9545,89
SALVITELLE1 su 115,7930,60
SAN CIPRIANO PICENTINO7 su 732,1149,39
SAN MARZANO SUL SARNO9 su 923,3840,52
SAN MAURO CILENTO2 su 221,9937,80
SAN PIETRO AL TANAGRO2 su 224,8739,97
SAN RUFO2 su 214,5427,01
SARNO 34 su 3421,2535,93
TORCHIARA2 su 218,5933,44
TORRACA1 su 132,4547,27
TORRE ORSAIA3 su 318,0629,96
TRAMONTI5 su 517,7032,02
VALLE DELL’ANGELO1 su 128,3239,03
VIETRI SUL MARE10 su 1024,3538,42
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