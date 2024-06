Elezioni 2024, alle 12 affluenza alle comunali al di sotto del 40%

Affluenza al 37% nei comuni salernitani chiamati a rinnovare il consiglio comunale e ad eleggere i propri sindaci. Solo in pochi comuni si sfiora il 50%. Il dato è relativo alle ore 12. Si vota fino alle 23:00

Per le elezioni europee, invece, il dato è del 24%. Di seguito l’affluenza nei comuni in cui si vota per le amministrative:



Sezioni Sabato

% ore 23 Domenica

% ore 12