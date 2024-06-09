Elezioni 2024, alle 12 affluenza alle comunali al di sotto del 40%

Affluenza al 37% nei comuni salernitani chiamati a rinnovare il consiglio comunale e ad eleggere i propri sindaci. Solo in pochi comuni si sfiora il 50%. Il dato è relativo alle ore 12. Si vota fino alle 23:00
Per le elezioni europee, invece, il dato è del 24%. Di seguito l’affluenza nei comuni in cui si vota per le amministrative:
Sezioni
|Sabato
% ore 23
|Domenica
% ore 12
|SALERNO
|237 su 237
|23,29
|37,40
|ASCEA
|9 su 9
|23,54
|36,52
|ATRANI
|1 su 1
|20,57
|38,83
|AULETTA
|2 su 2
|19,53
|30,79
|BARONISSI
|17 su 17
|25,30
|38,69
|BELLIZZI
|10 su 10
|32,85
|47,32
|BELLOSGUARDO
|1 su 1
|33,75
|48,76
|CAGGIANO
|3 su 3
|15,78
|30,41
|CAMPORA
|1 su 1
|13,61
|24,43
|CAPACCIO PAESTUM
|20 su 20
|24,49
|39,07
|CASALBUONO
|2 su 2
|27,75
|44,51
|CASALETTO SPARTANO
|3 su 3
|15,87
|29,82
|CASELLE IN PITTARI
|2 su 2
|22,48
|38,48
|CASTELNUOVO CILENTO
|4 su 4
|25,30
|40,71
|CASTELNUOVO DI CONZA
|2 su 2
|3,59
|6,97
|CASTIGLIONE DEL GENOVESI
|2 su 2
|26,01
|37,62
|CUCCARO VETERE
|1 su 1
|22,81
|43,42
|FELITTO
|2 su 2
|19,92
|34,11
|FURORE
|1 su 1
|32,14
|49,48
|FUTANI
|3 su 3
|19,72
|33,91
|GIOI
|2 su 2
|22,83
|36,89
|LAUREANA CILENTO
|2 su 2
|22,47
|35,32
|MINORI
|3 su 3
|28,98
|45,04
|MONTANO ANTILIA
|3 su 3
|11,92
|22,88
|MONTECORVINO PUGLIANO
|10 su 10
|25,46
|41,31
|MORIGERATI
|2 su 2
|9,14
|13,52
|NOCERA SUPERIORE
|20 su 20
|25,71
|40,75
|OLIVETO CITRA
|4 su 4
|23,87
|36,31
|OMIGNANO
|2 su 2
|23,52
|42,99
|OTTATI
|1 su 1
|41,55
|58,65
|PERDIFUMO
|3 su 3
|16,09
|30,19
|RICIGLIANO
|1 su 1
|42,67
|64,29
|ROFRANO
|3 su 3
|14,09
|23,76
|SALA CONSILINA
|13 su 13
|18,57
|29,82
|SALENTO
|3 su 3
|30,95
|45,89
|SALVITELLE
|1 su 1
|15,79
|30,60
|SAN CIPRIANO PICENTINO
|7 su 7
|32,11
|49,39
|SAN MARZANO SUL SARNO
|9 su 9
|23,38
|40,52
|SAN MAURO CILENTO
|2 su 2
|21,99
|37,80
|SAN PIETRO AL TANAGRO
|2 su 2
|24,87
|39,97
|SAN RUFO
|2 su 2
|14,54
|27,01
|SARNO
|34 su 34
|21,25
|35,93
|TORCHIARA
|2 su 2
|18,59
|33,44
|TORRACA
|1 su 1
|32,45
|47,27
|TORRE ORSAIA
|3 su 3
|18,06
|29,96
|TRAMONTI
|5 su 5
|17,70
|32,02
|VALLE DELL’ANGELO
|1 su 1
|28,32
|39,03
|VIETRI SUL MARE
|10 su 10
|24,35
|38,42