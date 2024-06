Agropoli: più spazi ai privati titolari di concessioni demaniali

Più spazio per i titolari di concessioni demaniali marittime ad Agropoli. È quanto ha stabilito l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, in modo tale da agevolare i privati.

«Anche per l’anno 2024 si rende necessario, al fine di fornire minimi servizi attrezzati di utilizzo dell’arenile, in attesa di una ridefinizione delle aree demaniali concedibili mediante l’approvazione del PAD e l’emanazione dei relativi bandi, rilasciare ai soggetti titolari di concessioni demaniali marittime, che ne facciano richiesta, concessioni suppletive di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in ampliamento a quelle già assentite ed ubicate in adiacenza alle stesse nonché di quelle già assegnate in ampliamento per le attività balneari ubicate su suolo privato nel limite massimo di mq. 250 ovvero nei limiti delle superfici già concesse nell’anno 2019 (anno pre COVID-19) se superiori a mq. 250», fanno sapere da palazzo di città.

Starà ai privati farne richiesta. Sono escluse le istanze di soggetti titolari di concessioni demaniali marittime che versano in condizioni di occupazione illegittima di aree demaniali e/o di morosità nei confronti del Comune di Agropoli.

Le novità sulle concessioni demaniali

Intanto, in virtù della normative in vigore, l’amministrazione comunale ha dato mandato agli uffici di predisporre un Piano delle Aree Demaniali; successivamente avvierà la procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni che dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre.