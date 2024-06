Eboli: incidente stradale sulla SP 350, ragazza precipita in un dirupo

Incidente lungo la strada provinciale SP350 via Olevano, è accaduto poco. Una ragazza a bordo di uno scooter, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, in una curva ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata nel dirupo sottostante.

Sul posto l’auto medicalizzata, l’ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli. Insieme ai mezzi di soccorso che stanno recuperando la ragazza che a quanto pare sarebbe ferita ma non in pericolo di vita, tra i primi a giungere in zona il Sindaco di Eboli Mario Conte che assiste agli interventi di salvataggio.