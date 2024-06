Capaccio Paestum, incidente in via Poseidonia: un ferito

Ancora un incidente ieri a Capaccio Paestum, questa volta in via Poseidonia. A scontrarsi una Fiat Panda, guidata da un uomo di Campagna e una Bmw, guidata da un uomo di Capaccio Paestum.

Sul posto sono subito giunti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Sofia Strafella che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso.

L’uomo alla guida della Panda ha riportato serie lesioni tanto che i sanitari del 118, intervenuti subito sul luogo del sinistro, lo hanno trasferito, in ambulanza, presso l’ospedale Ruggi di Salerno.

Non avrebbe riportato ferite importanti, per fortuna, l’altro conducente e in queste ore è in corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente per accertarne le cause e le responsabilità.