Ping pong: Giuseppe Lombardi a Riccione per i campionati assoluti

Quella di Giuseppe Lombardi è la storia di un saprese doc che ha fatto del ping pong (formalmente tennistavolo) la sua grande passione. Una passione nata da bambino, coltivata nel tempo e poi esplosa in un vero e proprio fenomeno sportivo nel Cilento.

Dopo un periodo in cui Giuseppe ha messo da parte le racchette, nel 2019 ha ripreso a giocare e ha dato vita prima a un circolo con alcuni amici, poi a una vera e propria società: l’Asd Tennistavolo Sapri.

La squadra, composta da Giuseppe Lombardi, Paolo Speziale, Alessandro Coccorullo, Francesco Procopio e Andrea Rizzuti, partecipa al campionato di D2. Tra i suoi membri spicca Rizzuti, il più giovane del gruppo: “Ha tanta classe e soprattutto l’umiltà di imparare da noi”, spiega Lombardi. “Insieme a lui stiamo avvicinando a questo fantastico sport tanti altri ragazzi del nostro territorio”.

Ora Lombardi e il suo team sono pronti a partire, domani. per partecipare ai campionati assoluti che si terranno a Riccione.

L’obiettivo di Giuseppe Lombardi, però, non si limita al campo da gioco. Il suo sogno è far conoscere il tennistavolo a quante più persone possibile, soprattutto ai più giovani. “Con loro va fatto un lavoro certosino perché gli si deve impostare il movimento”, spiega. “Ma è soddisfacente vedere poi i risultati col passare del tempo”.

Il percorso è solo all’inizio, ma Giuseppe Lombardi è determinato a far crescere il tennistavolo nel Cilento. Abilitato all’insegnamento, il suo prossimo passo è entrare nelle scuole per far conoscere questo sport ai bambini. “Il gioco del tennistavolo è bello e divertente”, afferma con entusiasmo. “Voglio trasmettere la mia passione alle nuove generazioni”.