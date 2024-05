Agropoli: nuovi orari e periodi di vigenza per le Zone a Traffico Limitato

Nuove regole per le Zone a Traffico Limitato ad Agropoli. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale. Ad essere interessate dal provvedimento la zona C1, ovvero quella con controllo degli accessi, già esistente, tramite varco elettronico posto all’inizio di via Flavio Gioia e comprendente anche via Mazzini e la Zona a Traffico Limitato denominata “C2” con controllo degli accessi, già esistente, tramite varco elettronico posto su via Pisacane comprendente, via Riviera Antonicelli, via Puccini, via Granatelle e la stessa via Pisacane.

Le regole varate nel 2023

Un anno fa l’Ente aveva previsto l’attivazione dei varchi dalle 20:00 alle 05:00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre. Ora ha ritenuto opportuno effettuare delle modifiche, sollecitate anche dai commercianti della zona.

Cosa cambia

Di qui la scelta di attivare attivare le due Zone a Traffico Limitato dalle 20:00 alle 05:00 nel periodo dal 10 maggio al 14 giugno e dal 16 settembre al 30 settembre solo il sabato e la domenica; e ancora: attivazione dalle 20:00 alle 05:00 nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre tutti i giorni. La Ztl resterà disattivata dal 1° ottobre al 9 maggio.

L’obiettivo dell’esecutivo Mutalipassi, fanno sapere da palazzo di città, è quello di garantire «una riqualificazione dell’area portuale e di rendere l’area così istituita e regolamentata maggiormente fruibile ed accogliente per i cittadini che vi risiedono e per quelli che vi accedono quali fruitori dei servizi ivi presenti».