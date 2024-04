Cilento Battente: un viaggio musicale tra tradizione e storia a Ortodonico (Montecorice)

Il suggestivo borgo medievale di Ortodonico, incastonato tra le colline del comune di Montecorice, si prepara ad ospitare la terza edizione di Cilento Battente, un raduno e festival dedicato alla chitarra battente, uno strumento musicale autoctono che da sempre caratterizza l’espressione musicale del Cilento.

Un’esperienza musicale indimenticabile

L’evento, in programma per il 20 e 21 aprile, si presenta come un’occasione straordinaria per immergersi nella tradizione musicale del Cilento e scoprire la bellezza dei suoi luoghi storici. Suonatori provenienti da diverse regioni del Sud Italia si riuniranno a Ortodonico per condividere la loro passione e offrire al pubblico un viaggio musicale indimenticabile.

Un ricco programma

Il programma di Cilento Battente è ricco e variegato, con concerti, raduni, presentazioni di libri, stand artigianali e momenti di condivisione dedicati alla storia e alle tradizioni legate alla chitarra battente.

Sabato 20 aprile si aprirà con la presentazione del festival e proseguirà con stage di chitarra battente, raduni di suonatori e concerti di artisti rinomati come Gianluca Zammarelli, Ciro Caliendo, Paolo Apolito e Hiram Salsano. La giornata si concluderà con antiche serenate tra i vicoli del borgo.

Domenica 21 aprile sarà dedicata all’approfondimento della chitarra battente con liuteria, seminari e stage. Nel pomeriggio spazio ai canti e suoni della Calabria con Salvatore Megna e Tittòmme, mentre la sera si concluderà con Calascione & Battente e stornelli improvvisati.

Un’occasione per valorizzare il territorio

Cilento Battente non è solo un festival di musica, ma anche un’occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale del Cilento. Paolo Menza, presidente della Proloco Ortodonico, sottolinea: “Questo evento mira a promuovere la cultura della chitarra battente e il territorio del Cilento, con la speranza di divenire una scuola di musica e un laboratorio di liuteria, attrattore di sviluppo per l’entroterra“.