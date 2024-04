Terza vittoria consecutiva per la Gelbison sul campo del Rotonda

Nella gara valevole per la trentesima Giornata del Campionato di Serie D Girone H, la Gelbison vince di misura sul campo del Rotonda grazie ad una rete di Bubas e mette l’obiettivo salvezza al sicuro.

Il match

L’incontro è abbastanza equilibrato tra le due squadre che si affrontano a viso aperto, ma senza creare grosse occasioni da goal nei primi minuti, la Gelbison ci prova con un lancio per Kosovan che non trova l’appuntamento con il pallone per questione di centimetri, ma è solo il preludio al goal che arriva pochi istanti dopo con Bubas che è abile a sfruttare un cross sul secondo palo e depositare in rete la sfera per il vantaggio cilentano.

La prima frazione termina così con il risultato di 0-1.

Nella ripresa i cilentani controllano l’incontro senza rischiare nulla o quasi, solo su alcune palle lunghe la difesa della Gelbison va un po’ in difficoltà, ma è sempre molto abile Milan a dare sicurezza al proprio reparto.

L’ultimo sussulto arriva nei minuti di recupero dove Milan si supera con un miracolo su Lautaro e mantiene il risultato invariato sullo 0-1.

Altra vittoria per la Gelbison che arriva quota 42 punti e vede ormai la salvezza ad un passo.