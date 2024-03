Pisciotta: la Chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo diventa cardio-protetta

Un nuovo defibrillatore è stato donato alla Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo di Pisciotta, rendendola ufficialmente una chiesa cardio-protetta. Il dispositivo salvavita è stato donato da Francesco Tambasco, Presidente onorario della Confraternita Misericordia di Pisciotta, benefattore instancabile e noto per la sua generosità.

La cerimonia di benedizione

Ieri, durante la Santa Messa delle 19:00, il defibrillatore è stato benedetto dal parroco, Don Antonio Manzo. Presenti alla cerimonia il Sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, il Presidente della Confraternita Misericordia, Giuseppe Liguori, e numerosi cittadini.

Un gesto di grande generosità

Francesco Tambasco, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di avere un defibrillatore a disposizione in un luogo pubblico come la chiesa, frequentata da persone di tutte le età. “Spero che questo defibrillatore non debba mai essere utilizzato, ma sapere che c’è può salvare una vita” ha detto Tambasco.

Un dispositivo salvavita

Il defibrillatore è un dispositivo salvavita in grado di analizzare il ritmo cardiaco e di erogare uno shock elettrico in caso di arresto cardiaco. L’utilizzo tempestivo di un defibrillatore può aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza.

Un impegno per la sicurezza

La donazione del defibrillatore alla Chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo di Pisciotta si inserisce in un più ampio impegno della comunità per la sicurezza. In diverse zone del paese sono già stati installati defibrillatori e sono stati organizzati corsi di formazione per l’utilizzo di questi dispositivi.