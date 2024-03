Salerno, cinghiali a spasso nel centro storico: rabbia tra i residenti

Oltre ai topi, arrivano anche i cinghiali. Risuona l'allarme degrado nel centro storico di Salerno. Nella notte tra domenica e lunedì, probabilmente attratti dall'odore dei sacchetti contenenti rifiuti organici, alcuni cinghiali sono stati avvistati in via Trotula de Ruggiero. Gli animali, probabilmente provenienti dalla zona del castello Arechi, si sarebbero spinti fino in centro città per provare ad assicurarsi la cena.

Rabbia e indignazione tra i residenti

L'episodio è stato denunciato da Dario Renda, l'amministratore della pagina social del comitato territoriale “Salerno terra mia”. “I cinghiali possono essere pericolosi per l'incolumità dei cittadini e possono attaccare in caso di incontro notturno. – si legge nel post – Inoltre, con le luci che sono state installate ora, le strade sono ancora più buie e di conseguenza più pericolose“.

La polemica

La vicenda è finita al centro delle polemiche dei residenti della zona, che da tempo chiedono maggiore pulizia e controllo. Ma anche più verifiche sul corretto conferimento della raccolta differenziata. Più volte, infatti, sono stati scoperti sacchetti abbandonati in strada o non inseriti nell'apposito carrellato.

Si auspica un maggior controllo sul territorio

Ad attirare gli animali, secondo i cittadini, sarebbe proprio l'abbandono irregolare di rifiuti che, nonostante la presenza di telecamere, ancora avviene in alcune zone della città . Di quanto accaduto è stata informata l'amministrazione comunale