Nuovo appuntamento con Palazzo di Città, approfondimento politico a cura di InfoCilento. Nella puntata si torna a parlare di Agropoli. Ospite Pierluigi Iorio, direttore artistico del cineteatro Eduardo De Filippo. In studio anche l'opinionista Bruno Mautone. Conduce il direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco.

