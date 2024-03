Agropoli, appartamento occupato abusivamente: concluso lo sgombero

Le forze dell'ordine hanno completato le operazione di sgombero di un appartamento Acer sito in via Taverne ad Agropoli. L'attività hanno preso il via questa mattina: presente sul posto un dispiegamento di forze dell'ordine tra carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella, e polizia municipale, agli ordini del comandante Antonio Rinaldi. Intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale del 118 e assistenti sociali.

Il provvedimento

Il provvedimento cautelare era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. L'immobile era occupato abusivamente da una famiglia Rom il cui capofamiglia si trova attualmente detenuto. In passato è stato al centro di varie inchieste per reati come estorsione, usura e furti.

L'attività di sgombero

Le attività delle forze dell'ordine sono iniziate intorno alle 6 e si sono concluse in tarda mattinata. La famiglia, dopo aver parlato con gli assistenti sociali, ha lasciato le palazzine di via Taverne portando con sé gli oggetti necessari.

La presenza di tante forze dell'ordine non è passata inosservata ai cittadini che transitavano in zona considerato che proprio in quell'area in passato non sono mancati blitz da parte di carabinieri e guardia di finanza.