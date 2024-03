Furti a Salerno, nel mirino dei ladri anche il comando dei vigili del fuoco

Ancora ladri in azione a Salerno. Nel mirino dei malviventi il comando provinciale dei vigili del fuoco e una pizzeria.

Colpo ai danni dei vigili del fuoco

Ignoti, nella notte tra sabato e domenica, si sono introdotti all'interno della caserma di Sant'Eustachio e hanno portato via varie attrezzature, tra flex, motosega, kit di batteria e troncatrici, prelevando anche oggetti destinati al primo soccorso sanitario.

A fare l'amara scoperta, alle prime luci dell'alba di ieri, alcuni dipendenti che hanno immediatamente allertato le Forze dell'Ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti a cui sono affidate le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e di risalire all'identità del o dei malviventi.

La Polizia ha acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero scavalcato l'inferriata salendo su un manufatto al confine con la recinzione lato via Roberto Volpe e, una volta all'interno del cortile, avrebbero forzato i mezzi, in particolare un furgone ed un'autovettura del Nucleo cinofili, con un piede di porco.

Furto in pizzeria

Sempre nella notte tra sabato e domenica un altro colpo è stato messo a segno anche ai danni di una pizzeria in via Pietro del Pezzo, nel quartiere Torrione.

Ignoti, dopo aver divelto la saracinesca e danneggiato i vetri della porta d'ingresso, hanno portato via i soldi contenuti nel registratore di cassa, circa 350 euro. Un povero bottino rispetto ai bei più gravi danni causati al locale. A scoprirlo, ieri mattina, è stato il titolare.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Fondamentali, anche in questo caso, per cercare di risalire all'identità dei malviventi, saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza.