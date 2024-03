Caggiano, sicurezza urbana: 80mila per il sistema di videosorveglianza, le novità

Il Comune di Caggiano, guidato dal sindaco Modesto Lamattina, intende fornire maggiore sicurezza sul territorio attraverso l’implementazione della videosorveglianza di ampia portata, con un investimento di quasi 80.000,00 euro, reso possibile grazie ai finanziamenti del Ministero dell’Interno. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella promozione della sicurezza pubblica e nella protezione dei cittadini. La decisione di aderire al progetto è stata presa dopo la sottoscrizione del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” tra il Sindaco di Caggiano e il Prefetto di Salerno. Questo accordo testimonia l’impegno congiunto delle autorità locali e governative nel garantire un ambiente sicuro e protetto per i residenti e i visitatori del comune.

Le novità

Il sistema di videosorveglianza proposto sarà composto da 9 presidi, ognuno dotato di telecamere intelligenti in grado di monitorare attentamente le aree designate. Queste telecamere non solo permetteranno la sorveglianza costante, ma saranno anche dotate di tecnologie avanzate, come la lettura delle targhe, per migliorare ulteriormente l’efficacia del sistema.

Inoltre, il progetto prevede l’istituzione di una sala operativa integrata con la rete esistente, che consentirà un monitoraggio in tempo reale delle immagini e una rapida risposta a eventuali situazioni di emergenza o comportamenti sospetti.

Un investimento necessario per la sicurezza urbana

L’introduzione di questo sistema di videosorveglianza rappresenta un investimento fondamentale nella sicurezza della comunità, fornendo un deterrente contro attività criminali e comportamenti antisociali. Allo stesso tempo, si promuove un senso di tranquillità e fiducia tra i cittadini, dimostrando l’impegno delle autorità nel garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti.