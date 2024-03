Eccellenza Femminile: le Dolphins Cilento superano il Sant’Anastasia

Pari nel big match tra Giugliano e Abates. Successo esterno per le Dolphins Cilento. Allo Stadio “De Cicco” le rossoblù superano per 19 a 0 il Sant'Anastasia. In grande spolvero Migneco con sei reti, triplette per De Luca e Pilar Reina, doppietta per Valente e poi Romeo, Stellato, Grecu, Paredes e Orsi. Termina 1 a 1 il big match di giornata tra il Giugliano Women e l'Academy Abatese. In vantaggio le tigrotte con Miroballo.

Un autogol ristabilisce la parità. Vittoria a tavolino per la Grumese contro il Futura Ischia. L'Agorà invece supera per 3 a 2 il Caserta Femminile tra le mura amiche. Tris esterno della Nocerina Women sul campo della LMM Montemiletto.

In gol Marino, Signorelli e Pescina.Successo esterno per 6 a 0 per il Virtus Volla contro il Mugnano Women.Turno di riposo per Asad Pegaso e Sant'Antonio Abate.

Risultati

Agorà Academy – Caserta Femminile 3-2

Giugliano Women – Academy Abatese 1-1

LMM Montemiletto – Nocerina Women 1-3

Mugnano Women – Virtus Volla 0-6

Grumese Calcio – Futura Ischia 3-0

Sant'Anastasia – Dolphins Cilento 0-19

Classifica

Dolphins Cilento 57

Giugliano Women 52

Academy Abatese 49

Grumese Calcio 48

ASAD Pegaso 42

Sant'Antonio Abate 30

Sant'Anastasia 27

Caserta Femminile 24

FC Nocerina Women 24

Agorà Academy 20

Futura Ischia 14

LMM Montemiletto 12

Virtus Volla 10

Mugano Women 0