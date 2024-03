Eccellenza Femminile: le Dolphins Cilento a valanga sul Montemiletto Women

Al “Torre” di Agropoli arriva la diciottesima vittoria stagione per le Dolphins Cilento.

Le rossoblù superano per 14 a 1 il LMM Montemiletto Women. Poker per capitan Michela Romeo, tripletta per Valente e reti di Alvarez, Paredes, Nellini, Dehima, Torano, Grecu e Reina. Sono 54 ora i punti in classifica.

Cos’è successo nelle altre gare

Nelle altre gare di giornata vittoria a tavolino per il Futura Ischia contro il Mugano Women.

L’ASAD Pegaso supera in trasferta per 3 a 1 il Caserta Femminile grazie alla doppietta di Napolitano e il gol di Caputo.

Blitz esterno anche per la Grumese con la Nocerina. Allo Stadio di Piedimonte termina 0-2.

Turno di riposo per Sant’Anastasia e Agorà.

Nella giornata di sabato si è disputata anche la finale di coppa Italia Eccellenza tra Giugliano Women e Academy Abatese. Con queste ultime che si sono imposte con un netto 4 a 1.

Le due compagini saranno nuovamente in campo mercoledì per recuperare le gare di campionato.

Risultati

Dolphins Cilento – LMM Montemiletto Women 14-1

Futura Ischia – Mugnano Women 3-0

FC Nocerina Women – Grumese Calcio 0-2

Caserta Femminile – ASAD Pegaso 1-3

Academy Abatese – Sant’Antonio Abate 13/03

Virtus Volla – Giugliano Women 13/03

Classifica

Dolphins Cilento 54

Giugliano Women 48

Academy Abatese 45

Grumese Calcio 45

ASAD Pegaso 42

Sant’Antonio Abate 30

Sant’Anastasia 27

Caserta Femminile 24

FC Nocerina Women 21

Agorà Academy 17

Futura Ischia 14

LMM Montemiletto Women 12

Vurtus Volla 7

Mugnano Women 0