Camerota: sarà implementata la mobilità sostenibile nell’Area Marina Protetta Costa Infreschi e Masseta

Approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Camerota, l'EnteParcoNazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ed il Comune di San Giovanni a Piro, per la realizzazione dell'intervento d'implementazione della mobilità sostenibile nell'Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta.

Le risorse

Il Ministero della Transizione Ecologica , nell'ambito del programma “Aree Marine Protette per il Clima – annualità 2021 – tipologia VI – Interventi per l'implementazione del trasporto pubblico terrestre” ha approvato un finanziamento all'Ente Parco, quale gestore dell'Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, per l'acquisto di un mezzo di trasporto pubblico locale a trazione esclusivamente elettrica e per l'installazione di n. 2 infrastrutture di ricarica.