Unisa: vandalizzata la sede dell’associazione scienze politiche

Danni e caos, i muri imbrattati con la scritta “La pagherai”. L'amaro commento degli studenti Vandali in azione presso la sede dell'associazione Scienze Politiche dell'omonimo dipartimento dell'Università degli Studi di Salerno. Ieri mattina l'amata scoperta di alcuni studenti che, recatisi presso la sede, si sono trovati davanti il triste spettacolo.

Caos presso l'associazione di Scienze Politiche

Danni e caos dappertutto, i muri imbrattati con la scritta “la pagherai”, scrivanie e sedie distrutte, vandalizzato anche il punto informazione del dipartimento. Su quanto accaduto, al momento, nessuna comunicazione da parte dell'Universitá. Intanto, i rappresentanti dell'associazione hanno sporto regolare denuncia per cercare di risalire al o agli autori del gesto.

Rabbia e indignazione

“Ci ritroviamo colpiti da un qualcosa che è più che inaccettabile e vergognoso, specialmente in un contesto universitario che dovrebbe portare valori totalmente opposti.Vedere ridotta così quella che per noi è una “seconda casa” resta impresso e fa davvero male, ci fa capire che non tutti condividono realmente ideali sani di partecipazione e apertura mentale che dovrebbe contraddistinguere noi studenti universitari”, l'amaro commento degli studenti dell'ASP Salerno.

“Chiunque abbia compiuto questo gesto orrido deve capire che le porte si cambiano e le pareti si possono ritinteggiare, ma soprattutto che questo avvenimento non ci ha minimamente intimorito; popoleremo la nostra sede con sempre più orgoglio. In conclusione, ringraziamo tutti quelli che ci hanno mostrato e mostreranno supporto per l'accaduto, per noi è un qualcosa di fondamentale”, le parole dei rappresentanti dell'associazione.