Sanità in Campania: Panorama mette in evidenza la crisi. Valiante: politica affronti con urgenza la questione

Secondo l'inchiesta condotta da Panorama, la Campania si trova in una situazione critica per quanto riguarda il personale medico e infermieristico. Il blocco delle assunzioni fino al 2016 ha lasciato la regione con una carenza significativa di professionisti della salute, mettendo a dura prova il sistema sanitario.

Sotto la Media Nazionale per Implementazione Tecnologica

I dati forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) evidenziano la Campania come una delle ultime regioni in Italia per implementazione del fascicolo sanitario elettronico. Questo ritardo tecnologico compromette l'efficienza e l'accessibilità delle cure per i cittadini.

Indici di Spesa Sociale e Adempimenti LEA al Ribasso

Secondo il Welfare Italia Index 2023, inoltre, la Campania si colloca tra le regioni con la più bassa spesa sociale, riflettendo una prioritaria necessità di investimenti nel settore sanitario. Inoltre, i dati GIMBE indicano che la regione è penultima in Italia per adempimenti alle Liste di Attesa (LEA), evidenziando una carenza nella fornitura dei servizi essenziali.

Legislazione Obsoleta e Manca di Pianificazione Territoriale

L'ex deputato del PD Simone Valiante ha sottolineato la presenza di una legge regionale sull'emergenza urgenza datata 30 anni fa (legge Valiante) evidenziando una mancanza di aggiornamenti normativi nel settore sanitario. Inoltre, “non ha nessun modello organizzativo sulla sanità territoriale, con investimenti PNNR e case della comunità che si dovrebbero realizzare senza nemmeno uno stralcio di regolamento”.

Critiche alla Rete Oncologica e All'Autonomia Differenziata

Valiante ha anche sollevato dubbi sulla rete oncologica della regione, sottolineando che essa sembra prioritariamente servire l'Istituto Oncologico Nazionale Pascale piuttosto che l'intera popolazione campana “E non dà nessuna garanzia di presa in carico del paziente, nel percorso completo dalla diagnosi alla riabilitazione”. In questo contesto si dibatte sull'autonomia differenziata quando i problemi, osserva Valiante, sono altri.

Appello alla Responsabilità Politica

L'ex deputato ha concluso il suo intervento con un accorato appello alla classe politica regionale e nazionale, esortandola a smettere di concentrarsi su questioni secondarie e ad affrontare con urgenza i gravi problemi nel settore sanitario. Ha inoltre sollecitato il Consiglio Regionale a riaffermare il suo ruolo nella tutela della dignità istituzionale.