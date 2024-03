Salviamo il campanile di Camella: un crowdfunding per un simbolo storico

Un fulmine, due anni fa, ha danneggiato gravemente il campanile della Chiesa di San Nazario Martire a Camella di Perdifumo, piccolo borgo cilentano. Una crepa di grosse dimensioni ha messo a rischio la stabilità della struttura, simbolo storico e religioso della comunità.

Un patrimonio da preservare

La chiesa, di origine medievale (XIII secolo) e ampliata nel XVIII secolo, ha annesso il campanile risalente al 1800. Un patrimonio storico e architettonico di grande valore per la piccola comunità di Camella, che si stringe attorno alla sua chiesa e al suo campanile, da sempre punto di riferimento e di identità.

Un appello alla solidarietà

La comunità, purtroppo, non ha i mezzi necessari per affrontare i lavori di restauro urgenti da sola ma ha bisogno dell’aiuto di tutti. Per questo motivo, l’Associazione “Amici per Camella e Perdifumo Onlus” ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe.

Un piccolo gesto per un grande risultato

“Contiamo sulla generosità di tutti per salvare questo simbolo della nostra storia e della nostra fede”, fanno sapere dall’Associazione. “Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Grazie di cuore a quanti vorranno sostenere questa importante iniziativa.”

È possibile contribuire alla campagna di crowdfunding cliccando qui.