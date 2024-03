Ripascimento a Salerno, Loffredo: “Un progetto che rivoluzionerà la città”

“Di qui a qualche anno avremo delle spiagge come Copacabana anche davanti al Comune”, é quanto dichiara l’assessore al commercio di Salerno, Dario Loffredo in merito ai lavori di ripascimento che stanno interessando il litorale cittadino.

Le opere in corso

Dopo il completamento del primo lotto, che ha visto la rivalutazione dell’arenile della zona orientale della città, proseguono ora le operazioni del secondo lotto, che si occuperà della riqualificazione ambientale della costa dal Polo Nautico fino alla foce del fiume Irno.

I lavori sono iniziati lo scorso gennaio. Si tratta di un intervento complesso che sarà eseguito, come quello precedente, “con grande attenzione alla sostenibilità ambientale e dopo un attento studio delle condizioni meteo marine, al fine di conseguire una maggiore protezione contro le mareggiate, nonché di ottenere un cospicuo aumento delle spiagge per la fruizione balneare”, aveva spiegato il sindaco all’avvio dei lavori.

Ancora un investimento sulla costa

Salerno investe ancora sulla risorsa mare. I cittadini sperano presto di poter godere di un nuovo grande arenile, così come avvenuto per la spiaggia di Mercatello. “I lavori – assicura l’assessore Loffredo – procedono spediti. E’ certamente un vanto per la nostra città. Il secondo lotto impreziosirà Salerno fino alle soglie del Grand Hotel. Si tratta di un intervento importante, ma il nostro sguardo è già puntato alla progettazione del terzo lotto che cambierà il volto della città”.

“Solo 10 anni fa parlare di attracchi di navi costiere, di aeroporto e ripascimento sembra assurdo. – conclude l’assessore – Da luglio invece si volerà e credo che da qui a qualche anno potremo avere delle spiagge quasi equiparabili al Brasile anche in pieno centro. Sarà una rivoluzione”.