Agropoli: all’IIS Vico de Vivo il progetto “Sicurezza in acqua con gli studenti”

Si è tenuto, questa mattina presso l'Istituto Vico de Vivo ad Agropoli, la presentazione del progetto “Sicurezza in acqua con gli studenti” incentrato sulla sicurezza in acqua. Il progetto, organizzato dalla Salvamento Agropoli – Castellabate e sostenuto dal patrocinio morale del Comune di Agropoli, mira a promuovere la consapevolezza e le competenze necessarie per affrontare in modo sicuro gli ambienti acquatici.

Gli interventi

L'incontro ha visto la partecipazione del Comandante del Porto e del Circondario Marittimo di Agropoli, T.V. (CP) Alessio Manca, l'Assessore con Deleghe al Mare, Porto, Demanio e Patrimonio del Comune di Agropoli, il Dott. Giuseppe Di Filippo, il Dirigente 118 – Responsabile Sanitario della Salvamento Agropoli-Castellabate, il Dott. Mario Palumbo, e il Presidente della Salvamento Agropoli-Castellabate, il Prof. Nicola De Stefano. L'importanza di questo incontro risiede nella consapevolezza che l'acqua, se non trattata con rispetto e consapevolezza, può comportare rischi significativi per la sicurezza. Questo è particolarmente rilevante in una comunità come Agropoli, dove l'accesso al mare e ad altri ambienti acquatici è una parte integrante dello stile di vita.

Gli obiettivi

Il coinvolgimento degli studenti in questo progetto non è solo un atto di responsabilità educativa, ma anche un investimento nel loro futuro benessere e sicurezza. Educare i giovani sui pericoli e sulle misure preventive in acqua è fondamentale per evitare incidenti e tragedie che potrebbero essere altrimenti prevenibili. Le competenze acquisite attraverso questo progetto non solo li aiuteranno a proteggere se stessi, ma potrebbero anche rendere questi giovani ambasciatori della sicurezza in acqua, trasmettendo conoscenze e comportamenti sicuri ai loro coetanei e alle generazioni future.