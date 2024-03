Santa Maria, il cuore oltre l’ostacolo: al “Carrano” arriva la Fidelis Andria

La Fidelis Andria si appresta a far visita alla Polisportiva Santa Maria nella gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie D. Si tratta quasi di un testa coda visto che i giallorossi occupano l’ultimo posto in classifica, mentre i biancoblù si attestano alla terza casella e continuano a consolidarsi tra le big di questo girone H.

Il Santa Maria

La squadra di mister Esposito è pronta a ripartire dal pareggio contro il Gravina. Quel punto e il ritorno al gol potrebbero essere una scossa importante in vista del rush finale di stagione in cui i cilentani dovranno cercare di portare a termine il difficile compito di raggiungere quanto meno la zona playout distante ora 4 lunghezze. Il “Carrano” è pronto a spingere la squadra di casa verso l’impresa, ma servirà una squadra gagliarda e pronta a tutto pur di superare una formazione, sulla carta, davvero più forte.

Fidelis Andria

Dall’altra parte c’è una Fidelis Andria che arriva in terra cilentana forte dei suoi 4 risultati utili consecutivi. In trasferta poi, non perde dalla prima gara del 2024 contro il Nardò. Sarà un impegno proibitivo, ma il Santa Maria è pronto a mettere il cuore oltre l’ostacolo. La speranza è ancora viva