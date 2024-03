Il Santa Maria torna a segnare ma non basta: è parità a Gravina

La Polisportiva Santa Maria torna finalmente a segnare dopo ben 8 gare a secco ed esce con un punto dalla trasferta di Gravina. Il match termina sul risultato di 1-1, grazie ai gol di Da Silva e Brugaletta.

Il match

Parte bene la formazione di casa con Staciuc che calcia, dopo pochi secondi, sul fondo. Al quarto d’ora si fa vedere anche il Santa Maria con una punizione di Nunziante che non trova il giro giusto.

Al 23′ si sblocca la gara: il Gravina va in vantaggio con una botta di destro di Da Silva che non lascia scampo a Spina. Il momento è favorevole ai pugliesi che spingono ancora con Da Silva. Il suo tiro, questa volta, si alza di poco sopra la traversa.

Poco più tardi guizzo di Santoro in area di rigore, ma la sfera viene colpita in malo modo da buona posizione. L’uomo più pericoloso è sempre Da Silva che, anche da corner, devia il pallone sul fondo.

I cilentani si affidano ai colpi di Nunziante. Da un suo traversone insidioso Frustar è costretto a deviare il pallone in angolo, sfiorando l’autorete. Anche nella ripresa la partita resta molto equilibrata. Il primo squillo è affidato al solito Da Silva che, di testa, spedisce il pallone di poco fuori.

La squadra di mister Esposito, nonostante lo svantaggio, non molla e con convinzione attacca la metà campo avversaria. Al 37′ arriva l’1-1: dopo una mischia furibonda in area di rigore è Brugaletta il più lesto di tutti a depositare il pallone in rete.

Nel finale ci prova ancora Da Silva, ma Pappardo risponde in due tempi, mentre Catalano lascia partire una punizione insidiosa che non trova l’effetto sperato.

Il Tabellino

Gravina (3-4-3): Schulz; Quaranta, Fustar, Morales (31’ st De Gol); De Min, D’Addario, Corigliano, Curvino (26’ st Vidal); Stauciuc (27’ st Pantano), Da Silva, Santoro. A disp.: Vlasceanu, Ascolese, Semonella, Bodul, Chiaradia, Lauria. All.: Infantino.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3): Spina (1’ st Pappalardo); Cocino, Campanella, Brugaletta (41’ st Bonfini); Maiese, Chironi, Borgia (1’ st Catalano) , Ferrante; Di Fiore (15’ st Di Fiore), Gassama (20’ st Tedesco), Nunziante. A disp.: Della Corte, Mudasiru, D’Auria, Szymanski. All.: Esposito.

Arbitro: Francesco Aloise di Lodi (Mezzalira-Franzoni)

Marcatori: 23’ pt Da Silva (G), 37’ st Brugaletta (SM)

Note: espulso al 51’ st Quaranta (G) per condotta antisportiva. Ammoniti Chironi (SM), D’Addario (G), Corigliano (G), De Min (G), Tedesco (SM). Angoli: 3-5. Recupero: 7’st.