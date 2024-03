Sala Consilina, “un giorno in mensa”: i genitori potranno assistere alla preparazione dei pasti

Lunedì 18 marzo, la mensa scolastica di Sala Consilina aprirà le sue porte ad un gruppo di genitori in rappresentanza dei vari plessi scolastici, al fine di far conoscere direttamente tutto l’iter che viene seguito nella preparazione dei pasti che vengono serviti ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia.

“Un giorno in mensa”

A volere l’iniziativa, denominata “Un giorno in mensa”, giunta alla seconda edizione, è stata Anna Di Somma, Presidente del Consiglio Comunale con delega alla mensa scolastica: “Dopo gli ottimi riscontri avuti lo scorso anno – sottolinea – abbiamo deciso di ripetere anche quest’anno l’iniziativa per fare in modo che ci sia la massima trasparenza e i genitori possa vedere direttamente qual è l’iter che viene seguito dalla preparazione alla somministrazione dei pasti“.

La giornata

Il programma prevede la visita della cucina e della dispensa presso il centro cottura in località San Rocco dove i rappresentanti dei genitori potranno assistere anche alla preparazione dei pasti e successivamente si sposteranno nei plessi scolastici per assistere alla somministrazione dei pasti.