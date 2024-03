Investito sulla SS18 mentre era in bici: giovane muore dopo due settimane di agonia

Non ce l’ha fatta lo straniero che lo scorso 2 marzo fu coinvolto in un incidente stradale sulla SS18. Il sinistro avvenne all’alba, poco dopo le 6, a pochi metri dal bivio di Santa Cecilia, ad Eboli.

L’incidente

L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, era in bici quando venne investito da un’auto di passaggio.

Violento l’impatto, con la vittima sbalzata violentemente a terra. All’arrivo dei soccorritori le sue condizioni apparvero subito gravissime. Trasferito in codice rosso all’ospedale di Eboli, da allora è rimasto ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Purtroppo i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

I precedenti

Purtroppo simili incidenti non sono nuovi: spesso gli extracomunitari che si recano al lavoro nella Piana del Sele percorrono la statale in bici, talvolta senza accessori catarifrangenti, e per questo risultano scarsamente visibili soprattutto in condizioni di poca luce.