Eboli, “consiglio monotematico sul tema della Pace”, la richiesta di “Schierarsi Eboli”

Eboli rivendica il suo ruolo nei tavoli istituzionali per la Pace e anche dalle associazioni culturali arriva l’appello al Sindaco Mario Conte di convocare con urgenza un consiglio comunale monotematico aperto alle associazioni, ai comitati, ai gruppi spontanei. «Eboli città di pace? Il fatto che ad oggi ancora dobbiamo chiedercelo ci lascia senza parole. “Ma quale pace in Palestina, vi pare che se Eboli vota per il cessate il fuoco, domani mattina Netanyahu blocchi l’esercito?”, queste le parole riportate dalla stampa da parte di un consigliere di maggioranza», dichiara Vito Re referente del gruppo Schierarsi Eboli.

Schierarsi Eboli chiede un consiglio monotematico

Ad Eboli è attivo un comitato che richiede da tempo un consiglio sul tema pace e fine della guerra; dopo 3 mesi di attesa, purtroppo, non si è raggiunto il numero minimo per insediare i lavori del Consiglio comunale, «facendosi beffe di quella che è la richiesta e la volontà dei cittadini – dice Vito Re – Riteniamo inaccettabili sia le dichiarazioni sopracitate sia il mancato insediamento, ma augurandoci che siano state dette con leggerezza ovviamente inopportuna, siamo pronti a distendere il clima e ad offrire una possibilità di dimostrazione di senso civico, invitando i nostri amministratori a firmare la nostra proposta di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato di Palestina e il Sindaco di convocare al più presto un Consiglio monotematico aperto ai comitati e alle associazioni operanti sul tema».