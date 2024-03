Agropoli: tragedia in via Donizetti, domani nuovi accertamenti. Parla il legale della famiglia Rizzo

Si terrà domani 15 marzo presso il laboratorio del reparto di investigazioni scientifiche di viale Tor di Quinto a Roma, l’ultima fase dell’accertamento tecnico non ripetibile sul materiale repertato all’interno dell’appartamento di via Donizetti lo scorso 22 febbraio ad Agropoli. Le indagini proseguono dallo scorso 22 gennaio quando all’interno dell’appartamento furono ritrovati privi di vita i coniugi Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli. Questa ultima fase prevede due momenti, la ricerca biologica per estrarre il DNA dagli oggetti che sono stati prelevati dall’appartamento e l’indagine dattiloscopica. Parla l’avvocato Leopoldo Catena