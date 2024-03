Spari al quartiere Sant’Eustachio di Salerno: colpito l’ingresso di un palazzo, indagini in corso

Spari nella notte tra domenica e lunedì nel rione Sant’Eustachio di Salerno. Sei colpi di pistola sono stati esplosi contro l’ingresso di un palazzina situata in via Fratelli Bandiera. I bossoli sono stati rinvenuti in mattinata: sul posto gli agenti della Squadra mobile, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Le indagini

Dai primi riscontri nessuno dei residenti avrebbe udito il rumore dei colpi che sono stati esplosi nel cuore della notte. Non si registrano feriti.

Al vaglio degli investigatori le immagini della telecamera di videosorveglianza della zona, che potrebbe aver ripreso l’autore – o gli autori – del raid.

Un nuovo attentato che dovrà essere chiarito. Da capire, oltre a chi ha sparato, le ragioni di quanto accaduto. Forse, un atto intimidatorio ma al momento non si esclude nessuna pista.

Emergenza sicurezza in città

Intanto, risuona l’emergenza sicurezza in città. Torna la paura nella zona, tra l’altro, fortemente interessata dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono.