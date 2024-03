Luigi Marino eletto nella Commissione Paritetica dell’Ugl Salute nazionale

Luigi Marino, segretario provinciale Ugl Salute di Salerno, è stato eletto membro della Commissione Paritetica dell’Ugl Salute nazionale durante il Consiglio nazionale tenutosi venerdì scorso a Roma.

Un riconoscimento per l’impegno

Si tratta di un riconoscimento importante per Marino, che ha una lunga storia sindacale alle spalle. Ex responsabile delle guardie giurate dell’Asl Salerno, ha poi abbracciato il sindacato dell’Ugl Salute, entrando a far parte della Federazione Sanità.

Le parole di Marino

“È un onore essere scelti per rappresentare i membri dell’Ugl Salute a livello nazionale“, ha dichiarato Marino. “Lavorerò instancabilmente per affrontare le sfide che affliggono il settore sanitario e per garantire che le voci dei lavoratori siano ascoltate e rispettate.”

Le congratulazioni di Rubino

Il segretario generale dell’Ugl Salerno, Carmine Rubino, ha esteso le sue congratulazioni a Marino per questa prestigiosa nomina.

“È un momento di grande orgoglio per la nostra segreteria vedere uno dei nostri componenti essere riconosciuto a livello nazionale“, ha dichiarato Rubino. “Luigi Marino ha dimostrato costantemente un impegno straordinario per i lavoratori della salute, e sono certo che porterà la stessa passione nel suo nuovo ruolo.“

Un impegno per il futuro

L’elezione di Marino nella Commissione Paritetica nazionale dell’Ugl Salute è un segno importante del riconoscimento del suo impegno a favore dei lavoratori della salute. Un impegno che continuerà a portare avanti nel suo nuovo ruolo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative nel settore sanitario e tutelare i diritti dei lavoratori.