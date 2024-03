Vibonati: una delegazione di studenti da Papa Francesco

Il Comune di Vibonati, guidato dal sindaco Manuel Borrelli, ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale Enti locali per la pace e i diritti umani, con sede a Perugia, che porterà a partecipare e coinvolgere una delegazione di alunni/studenti ed insegnanti all’incontro con Papa Francesco del 19 aprile 2024.

L’iniziativa

Venerdì 19 aprile 2024, nell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano, ci sarà un nuovo evento straordinario: Papa Francesco incontrerà le scuole, gli alunni e i docenti della Rete nazionale delle Scuole di pace, impegnati in percorsi di educazione alla pace e di educazione alla cura. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare e promuovere il tema della cura degli ammalati e della salute di tutti, dei fragili, dei giovani, delle famiglie in difficoltà, dei popoli senza pace.

In un tempo carico di tensioni, difficoltà e incertezze, l’incontro, che vedrà coinvolte circa 200 scuole e 5mila studenti, sarà una preziosa occasione per valorizzare ed estendere tutti gli sforzi educativi che si stanno facendo per formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace, capaci di prendersi cura degli altri e del pianeta.

La rete delle scuole di pace

La Rete delle Scuole di pace nasce in oltre trent’anni di lavoro tesi a promuovere l’inserimento permanente dell’educazione alla pace e ai diritti umani nei programmi scolastici di tutte le scuole.

Grazie all’impegno del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e della Tavola della pace e di centinaia d’insegnanti, dirigenti scolastici e amministratori locali, la Rete Nazionale delle Scuole di Pace oggi riunisce oltre 700 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti in tutte le regioni italiane. Fondato nel 1986, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani è l’associazione che riunisce oltre 600 Comuni, Province, Regioni e Assemblee Legislative Regionali impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale.

La Tavola della pace, fondata il 13 gennaio 1996 presso il Sacro Convento di S. Francesco d’Assisi, è un’esperienza di coordinamento, di confronto e di progettazione comune tra persone, gruppi, associazioni, Enti Locali che lavorano per promuovere la pace, i diritti umani e la solidarietà. La Tavola della pace organizza ogni due anni la Marcia Perugi Assisi per la pace e la fraternità.